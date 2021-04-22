Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KAHRAMANMARAŞSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KAHRAMANMARAŞSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KAHRAMANMARAŞSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kahramanmaraş'da oynanacak.
KAHRAMANMARAŞSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERDEM MERTOĞLU(Hakem)
HASAN ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)
METİN YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN ÖZBULUT(Dördüncü Hakem)
M.ORHAN ANŞİN(Gözlemci)
MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)
MEHMET ÇATAL(Temsilci)