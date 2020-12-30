Mislicom 2.Lig İnegölspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Uşak Spor maçıdır. Peki İnegölspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnegölspor - Uşak Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İnegölspor - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa'da oynanacak.
İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BATUHAN BAYAR(Hakem)
HARUN PEKYÜREK(1. Yardımcı Hakem)
ŞAFAK NALBANTOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
SAFA YILMAZ(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA IŞIKTAŞ(Gözlemci)
SALİH ŞAHBEY(Temsilci)