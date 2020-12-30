Mislicom 2.Lig İnegölspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Uşak Spor maçıdır. Peki İnegölspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Uşak Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

İNEGÖLSPOR - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BATUHAN BAYAR(Hakem)

HARUN PEKYÜREK(1. Yardımcı Hakem)

ŞAFAK NALBANTOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

SAFA YILMAZ(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA IŞIKTAŞ(Gözlemci)

SALİH ŞAHBEY(Temsilci)