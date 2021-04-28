Mislicom 2.Lig İnegölspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki İnegölspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 36. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İNEGÖLSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnegölspor - Şanlıurfaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
İNEGÖLSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İnegölspor - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İNEGÖLSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa'da oynanacak.
İNEGÖLSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MUSTAFA AYDIN(Hakem)
HİLMİ GÖKTÜRK İMAMOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
CİHAD BUYURGAN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK AKDAĞ(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA IŞIKTAŞ(Gözlemci)
GÜRHAN TOKUL(Temsilci)
KORAY BAKIŞ(Temsilci)