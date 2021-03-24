Mislicom 2.Lig İnegölspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig İnegölspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:06 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:16
Mislicom 2.Lig İnegölspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki İnegölspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Ankara Demirspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

İNEGÖLSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

İNEGÖLSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VOLKAN OKUR(Hakem)

CANER EROĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ(2. Yardımcı Hakem)

ERHAN KAYA(Dördüncü Hakem)

YAVUZ ÇETİN(Gözlemci)

SERKAN KURAL(Temsilci)

HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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