Mislicom 2.Lig İnegölspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki İnegölspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İNEGÖLSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnegölspor - Anagold 24Erzincanspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
İNEGÖLSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İnegölspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İNEGÖLSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa'da oynanacak.
İNEGÖLSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)
İSMAİL EMRE(1. Yardımcı Hakem)
ORHAN TİMURTAŞ(2. Yardımcı Hakem)
ÖMER FARUK GÜLTEKİN(Dördüncü Hakem)
SERKAN AKARCA(Gözlemci)
MUSTAFA PEKTAŞ(Temsilci)
UĞUR GÜLSOY(Temsilci)