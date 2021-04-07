Mislicom 2.Lig İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
İNEGÖLSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
İNEGÖLSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?
İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
İNEGÖLSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bursa'da oynanacak.
İNEGÖLSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)
UĞUR ÖNAY(1. Yardımcı Hakem)
ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(2. Yardımcı Hakem)
HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Dördüncü Hakem)
MEHMET ÖZKAN(Gözlemci)
ÜNAL AKÇA(Temsilci)
SALİH ŞAHBEY(Temsilci)