Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Hakem)

BARIŞ SUN(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(2. Yardımcı Hakem)

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

FERHAT GÜNDOĞDU(Gözlemci)

DAVUT NUMANOĞLU(Temsilci)

OĞUZ HAN AYKUT(Temsilci)