Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)

GÜNER MUMCU TAŞTAN(1. Yardımcı Hakem)

TOLGA ATASOY(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

YAŞAR FİLİZ(Gözlemci)

KAMİL KILINÇ(Temsilci)

MURAT IŞIK(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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