Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2021 01:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:41
Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SÜLEYMAN SOYUTÜRK(Hakem)

SERDAR İLA(1. Yardımcı Hakem)

YUNUS DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

ERCAN HELLAÇ(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)

ALİ BERK(Temsilci)

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