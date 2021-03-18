Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:17
Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM MERTOĞLU(Hakem)

AHMETCAN AKKOYUN(1. Yardımcı Hakem)

SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)

BİLAL KÖSEOĞLU(Dördüncü Hakem)

HÜDAVERDİ SAVCI(Gözlemci)

HAKAN BEBEK(Temsilci)

OKAN BARIŞ CEMİLOĞLU(Temsilci)

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