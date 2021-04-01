Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BARKIN KARA(Hakem)

MURAT TAŞÇIKAR(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)

ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

HAMZA MISIR(Gözlemci)

MEHMET CANAVAR(Temsilci)

DURALİ TINAS(Temsilci)

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 02:50:04. #1.14#
title