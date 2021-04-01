Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hacettepe Spor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
HACETTEPE SPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BARKIN KARA(Hakem)
MURAT TAŞÇIKAR(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)
ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)
HAMZA MISIR(Gözlemci)
MEHMET CANAVAR(Temsilci)
DURALİ TINAS(Temsilci)