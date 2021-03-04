Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:32 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:36
Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HACETTEPE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

HACETTEPE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacettepe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HACETTEPE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

HACETTEPE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FATİH TOKAİL(Hakem)

EGEMEN SAVRAN(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(2. Yardımcı Hakem)

ALKAN PARSAK(Dördüncü Hakem)

ÖMER MURAT ÜLGER(Gözlemci)

FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)

SALİH TURALI(Temsilci)

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