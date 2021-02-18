Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 00:56 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:00
Mislicom 2.Lig Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HACETTEPE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HACETTEPE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacettepe Spor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HACETTEPE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

HACETTEPE SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BİLAL KÖSEOĞLU(Hakem)

EMRE ASLAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER KARAKAYA(2. Yardımcı Hakem)

ERDEM MERTOĞLU(Dördüncü Hakem)

YAŞAR FİLİZ(Gözlemci)

NECMİ KAPAR(Temsilci)

İLHAN KARSLI(Temsilci)

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