Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gümüşhane Yenişehir'de oynanacak.
GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BURAK TAŞKINSOY(Hakem)
EROL ERNEK(1. Yardımcı Hakem)
UĞUR AYDOĞDU(2. Yardımcı Hakem)
CİHAN ATAŞ(Dördüncü Hakem)
HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)
İBRAHİM TAN(Temsilci)