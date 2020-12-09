Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

09.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:16
Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane Yenişehir'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK TAŞKINSOY(Hakem)

EROL ERNEK(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR AYDOĞDU(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN ATAŞ(Dördüncü Hakem)

HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)

İBRAHİM TAN(Temsilci)

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