Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:30
Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA AYDIN(Hakem)

ARİF DİLMEÇ(1. Yardımcı Hakem)

KURTULUŞ ASLAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAN ÇETİN(Dördüncü Hakem)

HANEFİ ÖZTÜRK(Gözlemci)

S.ZAFER FALAY(Temsilci)

SONER ÖZBAŞI(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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