Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:47
Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERKAN ENGİN(Hakem)

MURAT ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)

EMRE KORKMAZ(Dördüncü Hakem)

ERCAN HELLAÇ(Gözlemci)

HALİT UĞURLU(Temsilci)

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