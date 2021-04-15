Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GMG KASTAMONUSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GMG Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
GMG KASTAMONUSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?
GMG Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GMG KASTAMONUSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kastamonu'da oynanacak.
GMG KASTAMONUSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
LEVENT BUĞRA VARTEMEL(Hakem)
İSMAİL SEMİH İLERİ(1. Yardımcı Hakem)
EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)
AYTAÇ GEÇGEL(Dördüncü Hakem)
MEHMET EMİN BAYDAĞ(Gözlemci)
ALAATTİN DURGUT(Temsilci)
İLHAN KARSLI(Temsilci)