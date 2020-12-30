Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:45
Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Pazarspormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULBAKİ AYYILDIZ(Hakem)

MUTLU ÇİĞDEM(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KIRBAŞ(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER KOCABEY(Dördüncü Hakem)

İLKAY AYDIN(Gözlemci)

YALÇIN GÜL(Temsilci)

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