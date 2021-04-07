Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GMG KASTAMONUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GMG Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
GMG KASTAMONUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
GMG Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GMG KASTAMONUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kastamonu'da oynanacak.
GMG KASTAMONUSPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
OZAN ERGÜN(Hakem)
HAKAN YOLDAŞ(1. Yardımcı Hakem)
ENES BERK GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)
OZAN BİLEYCİ(Dördüncü Hakem)
DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)
SERKAN SARIÖZ(Temsilci)