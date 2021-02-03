Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

03.02.2021 00:56 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:00
Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 12:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kastamonu'da oynanacak.

GMG KASTAMONUSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ALİ ÖZER(Hakem)

MÜCAHİT DEĞERMENCİ(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÖZKUL(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER ŞİVKA(Dördüncü Hakem)

EVREN ATIŞ(Gözlemci)

İNAN KILINÇ(Temsilci)

HÜSEYİN KARA(Temsilci)

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