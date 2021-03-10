Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

10.03.2021 01:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:57
Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

EYÜPSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)

MURAT TAŞÇIKAR(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ VARDAR(2. Yardımcı Hakem)

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)

RAHİM ONAR(Gözlemci)

M.BÜLENT ÖZMEN(Temsilci)

SELÇUK ALDEMİR(Temsilci)

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