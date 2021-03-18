Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:33
Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki Eyüpspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Serik Belediyespor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

EYÜPSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BATUHAN GÜLTEK(Hakem)

SELMAN TİMUR(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KURU(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET TERECE(Dördüncü Hakem)

CAN FİLAT(Gözlemci)

SALİH ŞAHBEY(Temsilci)

UĞUR GÜLSOY(Temsilci)

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