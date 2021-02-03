Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Eyüpspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.
EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ADEM CİNEK(Hakem)
SEDAT YAVANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
YAKUP BULUT(2. Yardımcı Hakem)
SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)
DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)
HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)
HARUN DAĞDEVİREN(Temsilci)