Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Eyüpspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM CİNEK(Hakem)

SEDAT YAVANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

YAKUP BULUT(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)

DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)

HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)

HARUN DAĞDEVİREN(Temsilci)