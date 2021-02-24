Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Mamak FK maçıdır. Peki Eyüpspor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Mamak FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Mamak FK maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - MAMAK FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Mamak FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - MAMAK FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

EYÜPSPOR - MAMAK FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN AKSUOĞLU(Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(1. Yardımcı Hakem)

METİN YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET ALİ METOĞLU(Dördüncü Hakem)

BAKİ TUNCAY AKKIN(Gözlemci)

ALPASLAN ACAR(Temsilci)

HAKAN HALICI(Temsilci)