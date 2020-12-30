Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:50
Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Kırklarelispor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN KAÇAR(Hakem)

HİCRİ YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(2. Yardımcı Hakem)

TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

MURAT SARAÇ(Gözlemci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Güven Yalçın Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:51:46. #1.14#
title