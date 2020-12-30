Mislicom 2.Lig Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Eyüpspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Eyüpspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EYÜPSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Kırklarelispor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EYÜPSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EYÜPSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN KAÇAR(Hakem)

HİCRİ YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(2. Yardımcı Hakem)

TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

MURAT SARAÇ(Gözlemci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ(Temsilci)