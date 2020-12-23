Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ENVER AYDIN(Hakem)
UĞUR AKALP(1. Yardımcı Hakem)
ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)
TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)
ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)
İNAN KILINÇ(Temsilci)
ERSİN ÖZMEN(Temsilci)