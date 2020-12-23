Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENVER AYDIN(Hakem)

UĞUR AKALP(1. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)

TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)

İNAN KILINÇ(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)