Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:11
Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENVER AYDIN(Hakem)

UĞUR AKALP(1. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)

TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)

İNAN KILINÇ(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Serdar Ortaç Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Arda Turan Ersun Yanal Çağdaş Atan Lionel Messi
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:17:55. #1.14#
title