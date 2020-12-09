Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

09.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:39
Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kardemir Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Hakem)

AHMET OĞUZ YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

KADİR GÜNAL(2. Yardımcı Hakem)

YUNUS EMRE ÇAKAR(Dördüncü Hakem)

MURAT ESENLİK(Gözlemci)

METE KIZILKAYA(Temsilci)

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