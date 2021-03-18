Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediye Spor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET BALKAN(Hakem)

FATİH PAZI(1. Yardımcı Hakem)

HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)

ABDULBAKİ AYYILDIZ(Dördüncü Hakem)

SÜLEYMAN GÜNEŞ(Gözlemci)

ÖMER AKSOY(Temsilci)

HİLMİ MAHİR BAŞARAN(Temsilci)