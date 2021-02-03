Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYTAÇ GEÇGEL(Hakem)

SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN BİLEN(2. Yardımcı Hakem)

SEZER YALÇIN(Dördüncü Hakem)

ERDOĞAN ÜSTÜN(Gözlemci)

TANER ŞANVER(Temsilci)