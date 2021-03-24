Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.03.2021 01:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:34
Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BAYRAM BAŞKAN(Hakem)

SEDAT ETİK(1. Yardımcı Hakem)

UFUK UĞURLU(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM BOZAN(Gözlemci)

ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)

YAŞAR ÇATAL(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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