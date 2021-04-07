Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EGEMEN ARTUN(Hakem)

ERTAN DEMİRCİ(1. Yardımcı Hakem)

KEREM KALKAN(2. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN ŞEN(Dördüncü Hakem)

VOLKAN ALABAŞ(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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