Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM TEMEL(Hakem)

UĞUR ÖNAY(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET ALİ DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

ERDEM DEMİRTAŞ(Dördüncü Hakem)

YUSUF KEMAL COŞGUN(Gözlemci)

İSMAİL S. ÇOLAK(Temsilci)