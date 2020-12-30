Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:45
Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BİLAL KÖSEOĞLU(Hakem)

ALİ RIZA ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

ZAFER GAYRETLİ(2. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN ŞEN(Dördüncü Hakem)

SALİM DURAN(Gözlemci)

GÜRCAN YAMAN(Temsilci)

KEMAL ÇİÇEK(Temsilci)

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