Mislicom 2.Lig Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ETİMESGUT BELEDİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BİLAL KÖSEOĞLU(Hakem)
ALİ RIZA ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)
ZAFER GAYRETLİ(2. Yardımcı Hakem)
ALPASLAN ŞEN(Dördüncü Hakem)
SALİM DURAN(Gözlemci)
GÜRCAN YAMAN(Temsilci)
KEMAL ÇİÇEK(Temsilci)