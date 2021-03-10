Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Kocaelispor maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Ergene Velimeşe Spor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Kocaelispor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VOLKAN OKUR(Hakem)

FURAZ BÜLGEN(1. Yardımcı Hakem)

RIDVAN ÇEVİK(2. Yardımcı Hakem)

BURAK FİLİK(Dördüncü Hakem)

AHMET CİHAT GÜNDAY(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

MERT TÜKEL(Temsilci)