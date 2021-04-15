Mislicom 2.Lig Çorum FK - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Uşak Spor maçıdır. Peki Çorum FK - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇORUM FK - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çorum FK - Uşak Spor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ÇORUM FK - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇORUM FK - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Çorum'da oynanacak.
ÇORUM FK - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)
CANKUT GÖNENÇ(1. Yardımcı Hakem)
HARUN PEKYÜREK(2. Yardımcı Hakem)
BARKIN KARA(Dördüncü Hakem)
BÜLENT GÜNEN(Gözlemci)
GÜRCAN YAMAN(Temsilci)
HÜSEYİN KARA(Temsilci)