Mislicom 2.Lig Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

09.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:59
Mislicom 2.Lig Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Çorum FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YİĞİT PEŞİN(Hakem)

YAVUZ BAHADIR ORDU(1. Yardımcı Hakem)

SALİH BURAK DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)

TANER TUNCER(Dördüncü Hakem)

FAİK KAPSIZ(Gözlemci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

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