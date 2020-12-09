Mislicom 2.Lig Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Çorum FK - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YİĞİT PEŞİN(Hakem)
YAVUZ BAHADIR ORDU(1. Yardımcı Hakem)
SALİH BURAK DEMİREL(2. Yardımcı Hakem)
TANER TUNCER(Dördüncü Hakem)
FAİK KAPSIZ(Gözlemci)
HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)