Mislicom 2.Lig Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇORUM FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ÇORUM FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇORUM FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Çorum'da oynanacak.

ÇORUM FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKHAN ALKAYALAR(Hakem)

SAMET ÖZKUL(1. Yardımcı Hakem)

ANIL KÜÇÜKKARACA(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN ATAŞ(Dördüncü Hakem)

ÖZKAN SARIOĞLU(Gözlemci)

HALİT YAKUPOĞLU(Temsilci)

RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)