Mislicom 2.Lig Çorum FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - İnegölspor maçıdır. Peki Çorum FK - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - İnegölspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Çorum'da oynanacak.

ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FATİH TOKAİL(Hakem)

HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM BOZAN(Gözlemci)

BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)