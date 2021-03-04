Mislicom 2.Lig Çorum FK - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki Çorum FK - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Çorum FK - Ergene Velimeşe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇORUM FK - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Ergene Velimeşe Spor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ÇORUM FK - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Ergene Velimeşe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇORUM FK - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Çorum'da oynanacak.

ÇORUM FK - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUHAMMET ALİ METOĞLU(Hakem)

SONER AKGÜN(1. Yardımcı Hakem)

KEREM KALKAN(2. Yardımcı Hakem)

YAKUP BAKIR(Dördüncü Hakem)

MEHMET KARANLIK(Gözlemci)

ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)

HALUK CÖMERT(Temsilci)