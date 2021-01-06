Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:05
Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Turgutluspor maçıdır. Peki Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Bodrumspor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Turgutluspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bodrum'da oynanacak.

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYKUT SERGİN(Hakem)

ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA AKBABA(Dördüncü Hakem)

HAKAN AKMISIR(Gözlemci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)

TOLGA ÖZEL(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Çağla Şıkel Enis Arıkan
Spor Can Bartu Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:05:30. #1.15#
title