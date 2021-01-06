Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Turgutluspor maçıdır. Peki Bodrumspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Bodrumspor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Turgutluspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bodrum'da oynanacak.

BODRUMSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYKUT SERGİN(Hakem)

ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA AKBABA(Dördüncü Hakem)

HAKAN AKMISIR(Gözlemci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)

TOLGA ÖZEL(Temsilci)