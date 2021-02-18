Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:19
Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bodrum'da oynanacak.

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İLKER YASİN AVCI(Hakem)

SEFA ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)

UFUK UĞURLU(2. Yardımcı Hakem)

OZAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

KENAN YARAR(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Osman Kavala Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Mesut Özil Necip Uysal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 01:20:40. #1.15#
title