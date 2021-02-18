Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bodrum'da oynanacak.

BODRUMSPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İLKER YASİN AVCI(Hakem)

SEFA ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)

UFUK UĞURLU(2. Yardımcı Hakem)

OZAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

KENAN YARAR(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)