Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BODRUMSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BODRUMSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BODRUMSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bodrum'da oynanacak.

BODRUMSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HARUN TOPLAR(Hakem)

EMRE ASLAN(1. Yardımcı Hakem)

KEREM KALKAN(2. Yardımcı Hakem)

EGEMEN ARTUN(Dördüncü Hakem)

ADİL SİNEM(Gözlemci)

MERYEM HALDAN(Temsilci)

RAMAZAN GÖK(Temsilci)