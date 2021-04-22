Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BODRUMSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
BODRUMSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BODRUMSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Muğla'da oynanacak.
BODRUMSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
EREN GÖKMEN(Hakem)
HÜSEYİN OTYAKMAZ(1. Yardımcı Hakem)
HÜSEYİN CAN(2. Yardımcı Hakem)
EMRE YÜKSEL(Dördüncü Hakem)
ADİL SİNEM(Gözlemci)
ERTUĞRUL ÖZTEN(Temsilci)
ÖZCAN YILDIRIM(Temsilci)