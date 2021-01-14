Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

14.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:51
Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacaktır. Mislicom 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor erteleme maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı 14 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır. Maç 14. haftanın erteleme maçıdır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'ta oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EGEMEN ARTUN(Hakem)

METİN YALÇIN(1. Yardımcı Hakem)

AHMETCAN AKKOYUN(2. Yardımcı Hakem)

YAKUP BAKIR(Dördüncü Hakem)

AYHAN GÖKSUN(Gözlemci)

YASİN DELİHASAN(Temsilci)

SALİH TURALI(Temsilci)

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