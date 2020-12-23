Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPORMAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bayburt'ta oynanacak.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MUSTAFA HAKAN BELDER(Hakem)
MEHMET ÖCAL(1. Yardımcı Hakem)
MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)
VEYSEL AYDOĞAN(Temsilci)
EMRAH DİLSİZ(Temsilci)