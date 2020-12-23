Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPORMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'ta oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA HAKAN BELDER(Hakem)

MEHMET ÖCAL(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)

VEYSEL AYDOĞAN(Temsilci)

EMRAH DİLSİZ(Temsilci)