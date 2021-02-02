Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

02.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:45
Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Uşak Spor maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Uşak Spor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YALÇIN TAŞKINFURAT(Hakem)

ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

BURAK TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)

RACİ KÖPRÜLÜ(Gözlemci)

NECMİ KAPAR(Temsilci)

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