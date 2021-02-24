Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Sarıyer maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Sarıyer maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADNAN DENİZ KAYATEPE(Hakem)

TUNCAY ERCAN(1. Yardımcı Hakem)

İLKE AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Dördüncü Hakem)

YEKTA İNCE(Gözlemci)

ÇETİN ÇOBAN(Temsilci)