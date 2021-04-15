Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Sancaktepe FK maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Sancaktepe FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANKARA DEMİRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankara Demirspor - Sancaktepe FK maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor - Sancaktepe FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ANKARA DEMİRSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERKAN ÖNSAL(Hakem)
NECDET ÇELİK(1. Yardımcı Hakem)
UĞUR AKALP(2. Yardımcı Hakem)
OKAN KAYATAŞ(Dördüncü Hakem)
HASAN KÖLEMEN(Gözlemci)
İSMAİL ERKAN BİLBEN(Temsilci)
ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)