Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Ankara Demirspor - Niğde Anadolu FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANKARA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankara Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ANKARA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)
ONUR TANRIVERDİ(1. Yardımcı Hakem)
YUNUS DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)
MEHMET UĞUR ALPTEKİN(Gözlemci)
VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)