Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Kocaelispor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Kocaelispor maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Kocaelispor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANKARA DEMİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankara Demirspor - Kocaelispor çeyrek final play off maçı 12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ANKARA DEMİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)
BİLAL GÖLEN(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ALTAN(2. Yardımcı Hakem)
FATİH TOKAİL(Dördüncü Hakem)
ERBAY ALDEMİR(Gözlemci)
KAMİL KILINÇ(Temsilci)
BİLGE KAĞAN AKSOY(Temsilci)